Невероятными усилиями, сделав все возможное и даже больше, хирурги Днепропетровской областной клинической больницы имени И.И. Мечникова спасли жизнь жителя Харькова, который попал под рашисткие бомбы ночью, когда спал.

Это случилось 28 февраля, ночью, когда Харьков начала беспощадно бомбить артиллерия российского агрессора. Николай по сути ничего не понял, когда в его жилище прилетел смертельный снаряд. Мужчина получил тяжелейшие ранения.

Когда его, в состоянии глубокой комы, доставили в больницу Мечникова, перед медикам предстала ужасающая картина. Череп пострадавшего был разломлен на несколько кусков.

После снятия пропитанной кровью повязки был виден головной мозг, пульсирующие сосуды которого указывали на то, что в человеке еще теплится жизнь. Но мозг выключил все жизненные функции: боль, память, страдания.

Словно чудовищный пазл, подавляя усталость, забыв о времени суток, профессор Андрей Сирко и нейрохирург Станислав Пороник восстанавливали под микроскопом разрушенные кости черепа.

Николай пришел в себя на пятые сутки. Его первым вопросом был: где я? На сегодня мужчина снят с аппарата ИВЛ, начал дышать самостоятельно, попросил кушать.

Из-за амнезии он не помнит своих родных. Самым близким человеком для него стала медсестра по имени Мария, которая за ним ухаживает.

В настоящее время медики больницы Мечникова делают все возможное, чтобы не только удержать жизнь Николая, но и вернуть ему память.

Источник: Сергей Рыженко

Фото: ГСЧС