Дезертирство среди российских военных становится массовым

Среди военных Российской Федерации дезертирство становится массовым. Российские захватчики бегут из войска уже по дороге в Украину.
Об этом рассказал Службе безопасности Украины пленный российский техник, главной задачей которого был вывоз неисправных боемашин Российской Федерации с нашей территории.
Он уточнил, что совершил несколько ходок из временно оккупированного Крыма в соседние Херсонскую и Николаевскую области страны, и за это время смог увидеть все масштабы дезертирства.
– Многие убегают даже во время дороги, никто никому ничего не говорит. Даже вооруженные силы против. Нам угрожают 7 годами тюрьмы и это единственное, что держит, – признался пленник.
Он добавил, что даже ФСБ России, офицеры которой прикреплены к каждой батальонно-тактической разведывательной группе, бессильна.
– Они просто самоустранились. Не дают конкретные задачи, просто о чем-то говорят в индивидуальном порядке, – уточнил российский техник.
В СБУ подчеркнули, что чем больше у захватчиков из РФ таких прозрений, тем ближе конец войны.
– А окончится она победой Украины! Стоим! И потому – победим! – говорится в заявлении ведомства.