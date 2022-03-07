Дезертирство среди российских военных становится массовым

Среди военных Российской Федерации дезертирство становится массовым. Российские захватчики бегут из войска уже по дороге в Украину.

Об этом рассказал Службе безопасности Украины пленный российский техник, главной задачей которого был вывоз неисправных боемашин Российской Федерации с нашей территории.

Он уточнил, что совершил несколько ходок из временно оккупированного Крыма в соседние Херсонскую и Николаевскую области страны, и за это время смог увидеть все масштабы дезертирства.

– Многие убегают даже во время дороги, никто никому ничего не говорит. Даже вооруженные силы против. Нам угрожают 7 годами тюрьмы и это единственное, что держит, – признался пленник.

Он добавил, что даже ФСБ России, офицеры которой прикреплены к каждой батальонно-тактической разведывательной группе, бессильна.

– Они просто самоустранились. Не дают конкретные задачи, просто о чем-то говорят в индивидуальном порядке, – уточнил российский техник.

В СБУ подчеркнули, что чем больше у захватчиков из РФ таких прозрений, тем ближе конец войны.