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Вместе мы сила
Факты / Украина

Дезертирство среди российских военных становится массовым

Анастасия Гевко редактор ленты
Дезертирство среди российских военных становится массовым

Среди военных Российской Федерации дезертирство становится массовым. Российские захватчики бегут из войска уже по дороге в Украину. 

Об этом рассказал Службе безопасности Украины пленный российский техник, главной задачей которого был вывоз неисправных боемашин Российской Федерации с нашей территории.

Он уточнил, что совершил несколько ходок из временно оккупированного Крыма в соседние Херсонскую и Николаевскую области страны, и за это время смог увидеть все масштабы дезертирства.

– Многие убегают даже во время дороги, никто никому ничего не говорит. Даже вооруженные силы против. Нам угрожают 7 годами тюрьмы и это единственное, что держит, – признался пленник.

Он добавил, что даже ФСБ России, офицеры которой прикреплены к каждой батальонно-тактической разведывательной группе, бессильна.

– Они просто самоустранились. Не дают конкретные задачи, просто о чем-то говорят в индивидуальном порядке, – уточнил российский техник.

В СБУ подчеркнули, что чем больше у захватчиков из РФ таких прозрений, тем ближе конец войны.

– А окончится она победой Украины! Стоим! И потому – победим! – говорится в заявлении ведомства.

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