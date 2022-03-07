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Факты / Украина

Эвакуация из Запорожья: расписание и рейсы поездов на 7 марта 2022 года

Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
біженці

Укрзализныця опубликовала список эвакуационных поездов из Запорожья на 7 марта 2022.

  • 11: 07 — №006 Рахов-Запорожье
  • 12: 20 — №120 Запорожье-Львов
  • 14: 45 — №005 Запорожье-Рахов
  • 20: 37 — №068 Запорожье-Львов
  • 21: 38 — №038 Запорожье-Киев
  • 22: 26 — №068 Львов-Запорожье
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Укрзализныця назначила несколько дополнительных поездов для эвакуации:

  • 17:00 – поезд Харьков – Хелм (с пересадкой на станции Варшава);
  • 22:00 – поезд Киев – Чоп;
  • 22:32 – поезд Одесса – Ужгород.

Для украинцев, которые эвакуировались или хотят выехать из городов, где идут активные боевые действия, Факты ICTV собрали всю необходимую информацию в спецтеме Помощь. Здесь вы найдете информацию о том, как выехать за границу, где получить гуманитарную помощь, как помочь беженцам и ВСУ.

Источник: Укрзализныця

Фото: Depositphotos

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