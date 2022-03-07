Укрзализныця опубликовала список эвакуационных поездов из Запорожья на 7 марта 2022.

11: 07 — №006 Рахов-Запорожье

12: 20 — №120 Запорожье-Львов

14: 45 — №005 Запорожье-Рахов

20: 37 — №068 Запорожье-Львов

21: 38 — №038 Запорожье-Киев

22: 26 — №068 Львов-Запорожье

Укрзализныця назначила несколько дополнительных поездов для эвакуации:

17:00 – поезд Харьков – Хелм (с пересадкой на станции Варшава);

22:00 – поезд Киев – Чоп;

22:32 – поезд Одесса – Ужгород.

Для украинцев, которые эвакуировались или хотят выехать из городов, где идут активные боевые действия, Факты ICTV собрали всю необходимую информацию в спецтеме Помощь. Здесь вы найдете информацию о том, как выехать за границу, где получить гуманитарную помощь, как помочь беженцам и ВСУ.