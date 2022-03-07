Укрзализныця опубликовала список эвакуационных поездов из Запорожья на 7 марта 2022.
- 11: 07 — №006 Рахов-Запорожье
- 12: 20 — №120 Запорожье-Львов
- 14: 45 — №005 Запорожье-Рахов
- 20: 37 — №068 Запорожье-Львов
- 21: 38 — №038 Запорожье-Киев
- 22: 26 — №068 Львов-Запорожье
Укрзализныця назначила несколько дополнительных поездов для эвакуации:
- 17:00 – поезд Харьков – Хелм (с пересадкой на станции Варшава);
- 22:00 – поезд Киев – Чоп;
- 22:32 – поезд Одесса – Ужгород.
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