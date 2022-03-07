Укрзализниця опубликовала список эвакуационных поездов из Днепра на 7 марта 2022.
- 05: 00 — №38 Киев-Запорожье
- 06: 23 — №796 Днепр-Харьков
- 09: 27 — №6 Рахов-Запорожье
- 14: 26 — №41 Днепр-Трускавец
- 16: 39 — №6 Запорожье-Рахов
Укрзализныця назначила несколько дополнительных поездов для эвакуации:
- 17:00 – поезд Харьков – Хелм (с пересадкой на станции Варшава);
- 22:00 – поезд Киев – Чоп;
- 22:32 – поезд Одесса – Ужгород.
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