Укрзализниця опубликовала список эвакуационных поездов из Днепра на 7 марта 2022.

05: 00 — №38 Киев-Запорожье

06: 23 — №796 Днепр-Харьков

09: 27 — №6 Рахов-Запорожье

14: 26 — №41 Днепр-Трускавец

16: 39 — №6 Запорожье-Рахов

Укрзализныця назначила несколько дополнительных поездов для эвакуации:

17:00 – поезд Харьков – Хелм (с пересадкой на станции Варшава);

22:00 – поезд Киев – Чоп;

22:32 – поезд Одесса – Ужгород.

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