Укрзализниця опубликовала список эвакуационных поездов из Киева на 7 марта 2022.
- 01:00 — “Интерсити+” Дарница — Харьков
- 06: 23 — №142 Львов-Лиман
- 06: 23 — №114 Львов-Лиман
- 07: 00 — №722 Дарница-Харьков
- 07: 00 — №732 Дарница-Днепр
- 07:36 — №1 Ивано-Франковск — Константиновка
- 08: 00 — №705 Дарница-Львов
- 12: 06 — №45 Ужгород-Лиман
- 13:34 — №114/142 Лиман — Львов
- 14: 07 — №749 Киев-Ивано-Франковск
- 14: 25 — №769 Киев-Каменец-Подольский
- 15: 02 — №55 Киев-Рахов
- 17: 00 — №743 Киев-Львов
- 17: 12 — №13 Киев-Солотвино
- 17: 42 — №792 Киев-Кременчуг
- 17: 42 — №790 Киев-Кропивницкий
- 18: 30 — №81 Киев-Ужгород
- 19: 06 — №44 Киев-Ивано-Франковск
- 19: 48 — №95 Киев-Рахов
- 20: 05 — №29 Киев-Ужгород
- 20: 12 — №49 Киев-Трускавец
- 20: 21 — №59 Киев-Чоп
- 20: 21 — №57 Киев-Ворохта
- 21: 07 — №38 Киев-Запорожье
- 21: 15 — №105 Киев-Одесса
- 21: 22 — №97 Киев-Ковель
- 22: 03 — №149 Полтава-Черновцы
- 22: 10 — №17 Харьков-Ужгород
- 22:22 — №7 Киев — Черновцы
- 22: 37 — №91 Киев-Львов
- 22: 47 — №46 Лиман-Ужгород
- 23: 46 — №771 Киев-Хмельницкий
- 04: 11 — №114, 142 Лиман-Львов
Для украинцев, которые эвакуировались или хотят выехать из городов, где идут активные боевые действия Факты ICTV собрали всю необходимую информацию в спецтеме Помощь. Здесь вы найдете информацию о том, как выехать заграницу, где получить гуманитарную помощь, как помочь беженцам и ВСУ.