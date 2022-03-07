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Факты / Украина

Эвакуация из Киева: расписание и рейсы поездов на 7 марта 2022 года

Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
Эвакуация из Киева: расписание и рейсы поездов на 7 марта 2022 года

Укрзализниця опубликовала список эвакуационных поездов из Киева на 7 марта 2022.

  • 01:00 — “Интерсити+” Дарница — Харьков
  • 06: 23 — №142 Львов-Лиман
  • 06: 23 — №114 Львов-Лиман
  • 07: 00 — №722 Дарница-Харьков
  • 07: 00 — №732 Дарница-Днепр
  • 07:36 — №1 Ивано-Франковск — Константиновка
  • 08: 00 — №705 Дарница-Львов
  • 12: 06 — №45 Ужгород-Лиман
  • 13:34 — №114/142 Лиман — Львов
  • 14: 07 — №749 Киев-Ивано-Франковск
  • 14: 25 — №769 Киев-Каменец-Подольский
  • 15: 02 — №55 Киев-Рахов
  • 17: 00 — №743 Киев-Львов
  • 17: 12 — №13 Киев-Солотвино
  • 17: 42 — №792 Киев-Кременчуг
  • 17: 42 — №790 Киев-Кропивницкий
  • 18: 30 — №81 Киев-Ужгород
  • 19: 06 — №44 Киев-Ивано-Франковск
  • 19: 48 — №95 Киев-Рахов
  • 20: 05 — №29 Киев-Ужгород
  • 20: 12 — №49 Киев-Трускавец
  • 20: 21 — №59 Киев-Чоп
  • 20: 21 — №57 Киев-Ворохта
  • 21: 07 — №38 Киев-Запорожье
  • 21: 15 — №105 Киев-Одесса
  • 21: 22 — №97 Киев-Ковель
  • 22: 03 — №149 Полтава-Черновцы
  • 22: 10 — №17 Харьков-Ужгород
  • 22:22 — №7 Киев — Черновцы
  • 22: 37 — №91 Киев-Львов
  • 22: 47 — №46 Лиман-Ужгород
  • 23: 46 — №771 Киев-Хмельницкий
  • 04: 11 — №114, 142 Лиман-Львов
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Для украинцев, которые эвакуировались или хотят выехать из городов, где идут активные боевые действия Факты ICTV собрали всю необходимую информацию в спецтеме Помощь. Здесь вы найдете информацию о том, как выехать заграницу, где получить гуманитарную помощь, как помочь беженцам и ВСУ.

Источник: Укрзализныця

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