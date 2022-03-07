Укрзализниця опубликовала список эвакуационных поездов из Киева на 7 марта 2022.

01:00 — “Интерсити+” Дарница — Харьков

06: 23 — №142 Львов-Лиман

06: 23 — №114 Львов-Лиман

07: 00 — №722 Дарница-Харьков

07: 00 — №732 Дарница-Днепр

07:36 — №1 Ивано-Франковск — Константиновка

08: 00 — №705 Дарница-Львов

12: 06 — №45 Ужгород-Лиман

13:34 — №114/142 Лиман — Львов

14: 07 — №749 Киев-Ивано-Франковск

14: 25 — №769 Киев-Каменец-Подольский

15: 02 — №55 Киев-Рахов

17: 00 — №743 Киев-Львов

17: 12 — №13 Киев-Солотвино

17: 42 — №792 Киев-Кременчуг

17: 42 — №790 Киев-Кропивницкий

18: 30 — №81 Киев-Ужгород

19: 06 — №44 Киев-Ивано-Франковск

19: 48 — №95 Киев-Рахов

20: 05 — №29 Киев-Ужгород

20: 12 — №49 Киев-Трускавец

20: 21 — №59 Киев-Чоп

20: 21 — №57 Киев-Ворохта

21: 07 — №38 Киев-Запорожье

21: 15 — №105 Киев-Одесса

21: 22 — №97 Киев-Ковель

22: 03 — №149 Полтава-Черновцы

22: 10 — №17 Харьков-Ужгород

22:22 — №7 Киев — Черновцы

22: 37 — №91 Киев-Львов

22: 47 — №46 Лиман-Ужгород

23: 46 — №771 Киев-Хмельницкий

04: 11 — №114, 142 Лиман-Львов

Для украинцев, которые эвакуировались или хотят выехать из городов, где идут активные боевые действия Факты ICTV собрали всю необходимую информацию в спецтеме Помощь. Здесь вы найдете информацию о том, как выехать заграницу, где получить гуманитарную помощь, как помочь беженцам и ВСУ.