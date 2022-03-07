После захвата оккупантами Новокаховской ГЭС вода в Крым так и не пошла. Об этом рассказал советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович.

По его словам, враг бросил туда немалые усилия. ГЭС переходила из рук в руки, за нее долго велись бои, но даже после ее захвата РФ не удалось получить желаемое.

Арестович отмечает, что оккупанты взорвали дамбу в Крым, и добавляет:

Взорвать ее можно трижды. Чтобы пошла вода в Крым, надо очень постараться. Как я знаю, вода не идет. Мы сделали так, чтобы это не просто восстановить даже после захвата.

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Напомним, 6 марта, в Херсонской области местные жители вышли на проукраинские митинги. Люди разворачивали сине-желтые флаги, пели Гимн и выкрикивали лозунги против российских захватчиков.

Митинги проходили во временно оккупированных Геническе, Новой Каховке и Каланчаке. Также поддержать Украину вышли жители Новоалексеевки и Херсона.