Киевская городская администрация обращается к жителям столицы с просьбой оплатить жилищно-коммунальные услуги, если есть такая техническая и финансовая возможность.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Сейчас многие работники жилищно-коммунального хозяйства уже защищают Украину в рядах ВСУ и подразделениях теробороны.

Однако предприятия ЖКХ продолжают выполнять свою работу и снабжают киевлян необходимыми услугами.

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Поэтому те, кто сегодня имеет финансовую и техническую возможность оплатить жилищно-коммунальные услуги, должны это сделать. Финансирование поможет городу получить необходимые ресурсы для аварийных работ.

— Обращаем внимание, что при отсутствии внесенных показателей приборов учета за февраль 2022 года показатели будут актуализированы и откорректированы после стабилизации ситуации, — говорится в сообщении КГГА.

Также киевлян просят отсортировать мусор и выбрасывать в первую очередь органику и средства гигиены. Это поможет городу обеспечивать регулярный вывоз отходов, а также безопасность работников.

Пластик, бумагу, картон и другие отходы просят пока не выбрасывать. Также призывают выносить мусор только в целых пакетах, чтобы работники не тратили время на уборку разбросанного во дворе мусора.

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Все городские службы могут работать только до наступления комендантского часа. То есть с 7.00 до 20.00.