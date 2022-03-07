Во время митинга мирного населения в Новой Каховке против российских захватчиков погиб один человек, еще семеро получили ранения.

По факту убийства и травмирования Херсонская областная прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

В прокуратуре отметили: несмотря на то, что люди были невооружены и не представляли никакой угрозы, российские захватчики все равно применили к ним оружие.

Эти действия представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам международного гуманитарного права, а именно ст. 51, 52 Дополнительного протокола к Женевской конвенции от 12 августа 1949 года, которые прямо запрещают нападения на гражданское население и гражданские объекты.

6 марта в Новой Каховке прошел многотысячный митинг против российских захватчиков. Тысячи людей вышли на улицы города, чтобы выразить свою поддержку Украине.

Люди пели гимн Украины и просили, чтобы российские захватчики убирались вон из их города.

Источник: Херсонская областная прокуратура

Фото: Херсонская областная прокуратура