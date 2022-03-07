Цена нефти Brent превысила $130 за баррель, побив пиковые значения 2012 года более чем на $128.

Выше нефть стоила только в 2008 году – $143. Но и до этого рекорда осталось немного.

Нефть дорожает на фоне жестких санкций Запада из-за российской войны против Украины.

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Глава Кремля Владимир Путин просчитался, когда вторгся в Украину. Эта ошибка может стоить ему власти.

Об этом сказал главный стратег компании Clocktower Group Марко Папич.

Он также считает, что путинский режим может упасть в ближайшие 12 месяцев.

Детальнее – в нашем материале.