Цена нефти Brent превысила $130 за баррель, побив пиковые значения 2012 года более чем на $128.
Выше нефть стоила только в 2008 году – $143. Но и до этого рекорда осталось немного.
Нефть дорожает на фоне жестких санкций Запада из-за российской войны против Украины.
Глава Кремля Владимир Путин просчитался, когда вторгся в Украину. Эта ошибка может стоить ему власти.
Об этом сказал главный стратег компании Clocktower Group Марко Папич.
Он также считает, что путинский режим может упасть в ближайшие 12 месяцев.
Детальнее – в нашем материале.