В Николаевской области 1 марта теробороновцы захватили российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1. Стоимость такой машины составляет $15 млн.

Факты ICTV решили поинтересоваться, что это комплекс, где российские военные его хотели использовать в Украине.

Так, зенитный комплекс сожгли в городе Баштанка Николаевской области. Тогда в сети опубликовали видео захваченного Панциря-С1.

4 марта опять же возле Баштанки захватили колонну техники российских военных, в том числе: грузовики, машина связи и ЗРПК Панцирь-С1.

Впоследствии журналист Юрий Бутусов сообщил о захвате третьего Панциря-С1. Однако, где именно это произошло – не указал. Официально факт захвата третьего Панциря-С1 пока не подтвердили.

Панцирь-С1 – это российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс. Он используется для прикрытия гражданских и военных объектов от воздушного нападения. Также может защищать объект от наземных и надводных угроз.

Машину разработало тульское конструкторское бюро приборостроения. Комплекс был создан в 1994 году, с тех пор его модернизировали. В конце 2012 года ЗРПК Панцирь-С1 приняли на вооружение армии РФ.

Время развёртывания комплекса до 5 минут. Боекомплект Панциря-С1: 12 ракет 57Е6-Е, 1400 снарядов. Ракетами могут поражать цели на высоте до 15 км и на расстоянии до 20 км; снаряды могут лететь на расстояние до 4 км.