Переговоры Украины с Россией начнутся с минуты на минуту – Подоляк

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что переговоры украинской делегации с россиянами по поводу войны, которую развязала Российская Федерация против Украины, начнутся в течение нескольких минут.

– Через несколько минут начнем разговаривать с представителями страны, которая всерьез считает, что масштабное насилие над мирным населением – это аргумент. Докажем, что это не так. Не обращайте внимания на различные токсичные фамилии типа Янукович, Бойко, Мураев, которые тянут по глупости россияне, – сообщил он.