Переговоры Украины с Россией начнутся с минуты на минуту – Подоляк

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что переговоры украинской делегации с россиянами по поводу войны, которую развязала Российская Федерация против Украины, начнутся в течение нескольких минут.
– Через несколько минут начнем разговаривать с представителями страны, которая всерьез считает, что масштабное насилие над мирным населением – это аргумент. Докажем, что это не так. Не обращайте внимания на различные токсичные фамилии типа Янукович, Бойко, Мураев, которые тянут по глупости россияне, – сообщил он.
За кілька хвилин почнемо розмовляти з представниками країни, яка всерйоз вважає, що масштабне насильство над мирним населенням – це аргумент. Доведемо, що це не так. Не звертайте уваги на різні токсичні прізвища на кшталт Янукович, Бойко, Мураєв, які тягнуть по дурості росіяни. pic.twitter.com/t6tOqrHzFv
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 7, 2022