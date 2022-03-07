На фоне вторжения РФ в Украину и глобального прогресса ужесточения санкций против Москвы, Южная Корея приостанавливает транзакции с российским Центробанком. Об этом стало известно из издания Yonhap News. Там пишут:

Правительство страны заявило, что обнародует детали после консультаций с соответствующими государственными учреждениями.

Ранее Южная Корея присоединилась к многонациональным санкциям против России, включая экспортный контроль и отключение Кремля от глобальной платежной системы SWIFT.

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Мы также рассказывали о влиянии антироссийских санкций на цену нефти Brent, которая уже превысила $130 за баррель и побила пиковые значения 2012 года более чем в $128.

Выше нефть стоила только в 2008 году – $143. Но и до этого рекорда осталось немного.