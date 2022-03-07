Южная Корея запрещает своим гражданам путешествовать в районы России и Беларуси, имеющие общие границы с Украиной. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на МИД страны.

В министерстве заявили, что повысят уровень уведомления о путешествиях в этих районах до самого высокого уровня – уровня 4, который вступит в силу с 7 марта, 18:00 мск.

Южнокорейцы, путешествующие в страны или регионы под предупреждением уровня 4, могут быть наказаны по соответствующим законам, – добавляется в заявлении.

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Мы также рассказывали о влиянии антироссийских санкций на цену нефти Brent, которая уже превысила $130 за баррель и побила пиковые значения 2012 года более чем в $128.

Выше нефть стоила только в 2008 году – $143. Но и до этого рекорда осталось немного.