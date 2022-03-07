Пять главных пропагандистских тезисов РФ: кто на самом деле заигрывает с нацизмом

Пока путинские регулярные войска своими военными преступлениями пытаются создать в Украине гуманитарную катастрофу, путинские информационные войска продолжают рисовать собственную, оторванную от мира, реальность для граждан РФ.
Миллионы россиян либо отказываются верить в сам факт войны либо приводят совершенно нереалистичные, а подчас и циничные “причины” для так называемой спецоперации российских войск в “братской, но почему-то нацистской” Украине.
“В Украине нет войны, это спецоперация”
Любая военная операция на территории чужой страны является войной. Предводители “ЛДНР”, призывавшие РФ провести эту “операцию”, не являются и никогда не станут субъектами международного права, а статус военных преступников им обеспечен. Итак, напомним хронологию.
14 февраля группа российских депутатов внесла инициативу передать проект обращения о признании “ЛНР” и “ДНР” в министерство иностранных дел для дальнейшего обсуждения.
15 февраля Госдума поддержала инициативу, после чего обращение было немедленно передано в администрацию Путина.
21 февраля с аналогичной просьбой о “признании” к Путину обратились лидеры “ЛДНР” — Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Вечером в тот же день во время телеобращения Владимир Путин официально признал “независимость” самопровозглашенных “республик”. Сразу за этим последовало подписание договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и “ЛДНР”.
22 февраля Госдума и Совет федерации ратифицировали эти договоры.
В ночь с 23 на 24 февраля главари “ЛДНР” письменно обратились к Путину с просьбой помочь “отразить агрессию Киева”.
Имея уже подписанные договоры о дружбе, Кремль заявил о статьях 3 и 4 (недопущение жертв среди мирных граждан и гуманитарной катастрофы).
24 февраля около 5.00 утра по киевскому времени Путин в эфире российского телеканала обратился к россиянам и объявил о “проведении спецоперации” на территории Донбасса. Однако в первый же день военных действий под обстрелами почему-то оказались украинские города в 500-1000 км от Донбасса.
“Поддержите денацификацию — и тогда наступит мир”
Нацизм в Украине — это пропагандистская картинка РФ, которая строилась долгие годы: она соответствует действительности настолько, насколько одинаковы термины фашизм и нацизм.
The Return of History. #Ukraine #Kyiv #Putin #Russia #Zelensky pic.twitter.com/phIjNoJYqG
— Patrick Mulder ???????????????????????????????????? (@MrPatrickMulder) February 27, 2022
Нацизм (полностью – национал-социализм) – тоталитарная идеология, взятая за политическую модель в нацистской Германии (Третий Рейх) в 1933-1945 годах. Нацизм базировался на теории расовой иерархии, где “арийцы” были воплощением высшей расы, а остальные национальности были ниже и часто лишались права на существование в цивилизованном мире.
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Целью Гитлера, возглавившего национал-социалистов в нацистской Германии, было завоевание мира и установление арийского господства ценой миллионов жизней евреев и, в частности, представителей славянских народов.
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Нацизм как идеология был осужден на самом высоком уровне решением Нюрнбергского трибунала 1945-1946 годов. До этого и после этого нацизм как идеология не имел места ни в одном государстве мира.
В 2022 году, на шестой день войны в Украине, российская армия устроила бомбардировку Киевской телебашни, самого высокого сооружения Украины.
Она расположена на территории Мемориального комплекса Бабий Яр, где во время Второй мировой войны нацисты уничтожили десятки тысяч евреев, украинцев и других жителей Киева. Представители Мемориала уже выступили с открытым заявлением.
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“Россия вульгарно инструментализировала антинацистскую риторику и пытается присвоить себе роль борца с нацизмом… Киев, Харьков, Херсон, Мариуполь и другие города Украины в последний раз подвергались массовой бомбардировке со стороны нацистской Германии во время Второй мировой войны. Теперь они горят под ударами армии Путина, который повторяет путь Адольфа Гитлера”.
Совершаемые Россией действия — убийства и военные преступления в Украине. Действия, которые совершает Украина – оборона родной земли. Что из этого больше напоминает нацизм?
“Восемь лет назад вы устроили геноцид на Донбассе”
Термин геноцид в мировую практику ввел ученый-юрист, выпускник Львовского университета Рафал Лемкин. Именно он впервые призвал мир признать преступления сталинского коммунистического режима против украинцев.
История не знает примеров, когда нация, пережившая геноцид, была способна поступить так в отношении других: украинский народ “стараниями” СССР хорошо знает, что это такое.
В то же время события, которые произошли на Донбассе восемь лет назад, имеют совсем другое название — это временная оккупация.
12 апреля 2014 года на территорию Украины без предупреждения вторглись военные подразделения РФ, начался захват админзданий в украинских городах Славянск и Краматорск.
Уже на следующий день в Украине объявили о начале АТО – антитеррористической операции, которую планировали закончить спустя несколько недель.
Военный конфликт затянулся, в мае 2014-го сепаратисты объявили о создании так называемых ДНР и ЛНР на захваченных территориях Донбасса и Луганщины. Это произошло вопреки нормам международного права и конституции Украины.
В течение 2014-2015 годов российские наемники совершили ряд военных преступлений, среди которых – трагедии в Иловайске, Волновахе, Дебальцево.
Международное сообщество поддержало Украину и осудило действия России, которая, восемь лет не признавая псевдореспублик, систематически помогала сепаратистам и финансировала существование “ЛДНР”.
Мы против войны, мы помогаем беженцам из Донбасса
В начале 2022 года жители ОРДЛО, в частности, дети и женщины, еще не знали, что станут беженцами.
За несколько дней до полномасштабного вторжения России вглубь территории Украины, начиная с 18 февраля, главари-террористы объявили об эвакуации.
Это произошло, когда боевых действий еще не было. В то же время “эвакуация” никак не распространилась на мужчин призывного возраста — они массово начали получать “приглашения” в военкоматы.
Детей-сирот, жителей интернатов, женщин и пенсионеров вынужденно “призвали” уехать в Россию еще до того, как Путин официально “признал независимость” квазиреспублик на Донбассе.
По всем признакам этих действий такое “вынужденное переселение” жителей ОРДЛО в РФ вполне подпадает под определение депортации.
“После вступления в НАТО Украина нападет на Россию, мы – защищаемся”
НАТО (Организация Североатлантического договора, а также Североатлантический альянс) – военно-политический союз, основанный в 1949 году. В его состав входят 30 стран Северной Америки и Европы.
Как международная организация НАТО имеет ряд основополагающих принципов, главным из которых является принцип коллективной безопасности, то есть совместных организованных действий всех ее членов в ответ на нападение извне.
Начиная с 2019 года, Украина на уровне конституции установила стратегический курс на обретение полноправного членства в НАТО.
Судьбу членства Украины в НАТО могут решать только 30 стран-союзников. Это будет зависеть не только от политической воли представителей Альянса, но и модернизации украинской армии и проведения реформ.
Сейчас Россия активно распространяет тезис о том, что НАТО представляет открытую угрозу безопасности. Однако история помнит случаи, когда войска РФ и НАТО плодотворно сотрудничали. Так это было и в Афганистане.
За всю историю существования Североатлантического альянса ни одна из стран никогда не нападала на Российскую Федерацию. Более того, страны Балтии, которые, как и Украина, имеют общее советское прошлое, уже члены НАТО, однако планов нападать на РФ у них не было и не будет. Неужели Украина должна была стать первой?