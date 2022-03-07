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Факты / Украина

РФ категорически отказалась забирать своих погибших военных из Украины – Верещук

Анастасия Гевко редактор ленты
РФ категорически отказалась забирать своих погибших военных из Украины – Верещук

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что руководство Российской Федерации категорически отказалось забирать своих погибших военнослужащих с территории Украины.

– Россияне отказываются даже вести переговоры по этой проблеме. Очевидно, считая, что тела военнослужащих Российской Федерации не достойны попасть к себе на родину и быть погребенными по-человечески, – говорится в заявлении Верещук от 7 марта.

Она считает, что власти РФ специально не хотят забирать тела погибших солдат – чтобы их матери, жены и дочери не узнали о том, каковы настоящие масштабы военных действий и человеческих потерь российской армии на украинской земле.

– Такие зверства по отношению даже к своему народу нас, конечно, шокируют. Но не останавливают нашу армию. Мы на своей земле, – резюмировала Верещук.

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