РФ нанесла авиаудар по хлебозаводу в Макарове – 13 погибших

В Макарове Киевской области 7 марта российская авиация нанесла удар по местному хлебозаводу, который сейчас не эксплуатируется.

Спасатели вытащили из-под завалов пятерых человек. К сожалению, на месте взрыва обнаружили также и тела 13 погибших.

По данным Киевской ОГА, во время взрыва снаряда на территории завода было около 30 человек.

По информации Офиса президента Украины, с 24 февраля войска РФ повредили или уничтожили 202 школы, а также 34 больницы и более 1 500 жилых домов, в числе которых и многоквартирные.

Сейчас электричества, воды и тепла лишены свыше 900 украинских населенных пунктов.