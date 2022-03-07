Российский враг перегруппировывает войска для наступления на Запорожье. Захватчики восстанавливают взлетно-посадочную полосу на аэродроме Мелитополя.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

На Бессарабском направлении противник активности не проявляет, но военнослужащие оперативной группы русских войск в зоне сохранности самопровозглашенного Приднестровья находятся в повышенной степени боевой готовности.

Кроме того, оккупанты продолжают готовиться к наступлению на Вышгород, а также на населенные пункты под Киевом: Гостомель, Ирпень, Стоянка.

— Несмотря на большое количество войск, оккупанты имеют низкое морально-психологическое состояние. Понеся потери, подразделения противника теряют наступательный потенциал и массово сдаются в плен защитникам Украины и гражданскому населению, — говорится в сообщении Генштаба.

5 марта в Запорожской области российский танк, в котором ехали кадыровцы, обстрелял и переехал автомобиль работников Укрпочты. Люди развозили пенсию между Егоровкой и Новоселовкой.

6 марта коллеги из Укрпочты попытались унести тела погибших, но успели лишь сфотографировать место трагедии, потому что начали появляться танки оккупанта.