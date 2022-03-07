Российский враг перегруппировывает войска для наступления на Запорожье. Оккупанты восстанавливают взлетно-посадочную полосу на аэродроме Мелитополя.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

На Бессарабском направлении противник активности не проявляет, но военнослужащие оперативной группы русских войск в зоне сохранности самопровозглашенного Приднестровья находятся в завышенной степени боевой готовности.

Кроме того, оккупанты продолжают готовиться к наступлению на Вышгород, а также на населенные пункты под Киевом: Гостомель, Ирпень, Стоянка.