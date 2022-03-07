Россия усилила информационно-психологические атаки против украинцев — Арестович

За минувшие сутки войска РФ не смогли продвинуться ни на одном участке фронта. Но в войне России против Украины возник новый фактор.

Он заключается в том, что агрессор резко увеличил интенсивность информационно-психологических операций, проводимых против украинцев.

Об этом на брифинге сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

– Это означает две вещи. Во-первых, Россия плохо справляется на земле и в воздухе, именно поэтому она увеличивает атаки в другом, информационном пространстве. Во-вторых, мы не должны на это реагировать, поскольку главная цель противника состоит в том, чтобы мы потеряли психологическую способность к сопротивлению, – объяснил он.

Алексей Арестович добавил, что ночью враг наносил авиационные и ракетные удары по Киеву, Житомиру, Харькову, Чернигову, Сумской области, Мариуполю. Но Вооруженные силы Украины наносят ответные удары, контратакуют на отдельных участках.

Между тем в Генштабе ВСУ сообщили, что по состоянию на 7 марта боевые потери России ориентировочно составляют более 11 тыс. человек личного состава.

Также Россия в войне против Украины потеряла 290 танков и 999 боевых бронированных машин.