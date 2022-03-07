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Факты / Украина

Выносят людей на руках и спасают котиков: в Харькове идет эвакуация мирных жителей

Наташа Тарчевська редактор ленты
Выносят людей на руках и спасают котиков: в Харькове идет эвакуация мирных жителей

На двенадцатый день войны с Россией в Харькове продолжается эвакуация мирных жителей. Кроме неравнодушных харьковчан, помогают и полицейские.

– Особенно в военное время страдают дети, пожилые люди и с ограниченными возможностями. Парализованные граждане вообще оказываются в крайне беспомощном положении и опасности, — говорится в сообщении.

Кроме семей с детьми и людей с инвалидностью, которых полицейские выносят из домов на руках, идет эвакуация и домашних любимцев.

Во время эвакуации из домов на Северной Салтовке бойцы спецподразделения полиции Схід спасли кошку. Они вынесли испуганное животное из горящего дома, когда внутри уже не было хозяев.

После спасения кошки полицейские решили приютить ее в своем подразделении.

– Полиция продолжает нести службу круглосуточно и готова прийти на помощь. Вместе с вами и нашими военными мы обязательно выстоим и преодолеем врага, – заверили в полиции.

Напомним, вчера, 6 марта, в Харькове путинские войска совершили артобстрел супермаркета, в результате чего погибли четыре человека, 15 ранены.

Трагедия произошла около полудня по ул. Академика Вальтера. Сейчас правоохранители устанавливают тип артиллерийских снарядов, которые использовал враг.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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