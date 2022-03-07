Военное положение, введенное на территории нашей страны в связи с вторжением российских агрессоров, изменило нашу жизнь настолько, что некоторые привычные вещи стали для многих непонятными. Полезные ссылки от Елены Зеленской помогут вам найти ответы на многие болезненные вопросы в это тяжелое для всех нас время.
- Координационный штаб по гуманитарным и социальным вопросам. Платформа создана для объединения волонтерских и государственных инициатив для гуманитарной помощи всем, кто пострадал от российской агрессии в Украине. Там есть каталог необходимых вещей, медикаментов, а также военной амуниции, с приобретением которой можно помочь.
- Выплата пенсий в военных условиях. Как получить пенсии и денежные выплаты в условиях военного положения, подробная инструкция.
- Поиск пропавших. Этот канал создан для поиска пропавших во время вторжения России в Украину в феврале 2022 года.
- Карта работающих продовольственных магазинов столицы. Адреса, где можно найти работающие магазины и супермаркеты Киева.
- Поддержка родителей и детей во время боевых действий. Чтобы помочь детям, их родителям и опекунам пережить этот трудный период, мы собрали рекомендации экспертов и психологов, которые помогут снизить уровень стресса и справиться с эмоциональной нагрузкой.
- Издательство Ранок бесплатно предоставляет детские книги в электронном формате. Хорошая книга и чтение вслух добрых историй поможет сейчас сопровождать уставших маленьких и больших. Читайте медленно, размеренно, если того требуют внешние тревожные звуки, убаюкивая ли подбадривая.
- Telegram-канал с аудиосказками. Для тех, кто в бомбоубежищах.
- Yakaboo открывает бесплатный доступ к чтению и слушанию книг в мобильном приложении. С сегодняшнего дня все аудио и е-книги в приложении Yakaboo бесплатны для всех украинцев. Мы хотим, чтобы в эти непростые времена войны вы имели доступ к книгам, могли успокоиться, почитать вместе с близкими, отвлечь детей от событий вокруг.
- Новая украинская школа организовала серию познавательных онлайн-встреч для детей. ОО Смарт образование вместе с украинскими учителями проводит познавательные онлайн-встречи для детей и подростков. Ежедневно публикуем обновленное расписание.
- Megogo открыли бесплатный доступ к мультикам, фильмам и аудиосказкам.
- Информация для граждан Украины при пересечении границы Польши. Все, что надо знать беженцам из Украины, которые намерены пересечь границу с Польшей.
- Железные дороги ЕС и других стран поддержали Украину. Предоставляются бесплатные проезд и доставка гуманитарной помощи. Официальный канал Укрзализныци, на котором будет публиковаться информация о работе компании в чрезвычайном режиме.
- Информация для граждан Украины при пересечении границы с Румынией. Где украинцы смогут получить помощь в Румынии, адреса и телефоны.
- Информация Минздрава об оказании домедицинской помощи. Это единственный официальный Telegram-канал Министерства здравоохранения Украины, в котором мы будем оперативно сообщать об изменениях и достижениях в медицинской системе Украины, новости Министерства здравоохранения Украины, профилактику заболеваний и вирусов.
- Обновленный список аптек, где можно получить инсулин.
- Аптеки с инсулином можно найти с помощью сервиса tabletki.ua.
- Как онкопациенты могут получить помощь во время войны. Военное положение в результате нападения РФ осложнило доступ пациентов к необходимым медицинским услугам и лекарственным средствам. Информируем о предоставлении медицинских услуг пациентам с онкологическими заболеваниями.
- Организация квалифицированной помощи по эвакуации тяжело больных граждан, которые по состоянию своего здоровья не могут передвигаться самостоятельно.
- Порядок действий при потере связи средствами мобильных операторов. Что необходимо делать при выключении связи мобильными операторами.
- Официальные страницы Национальной полиции Украины и областных управлений полиции. Сохраните себе официальные страницы Национальной полиции Украины и областных управлений полиции, чтобы оперативно получать правдивую информацию.
- Официальные Telegram-каналы областных государственных администраций (ОГА).
Горячие линии и центры помощи эвакуированным и беженцам. Официальный Telegram-канал Министерства внутренних дел Украины.
Во время российского нашествия украинцы сплотились как никогда. Помогают друг другу во всем: продуктами питания, лекарствами, подвозят друг друга, куда надо, и денег не берут. Волонтерские группы создают сервисы, с помощью которых можно предоставить запрос о помощи или же предложить свои услуги.
Источник: Елена Зеленская