Военное положение, введенное на территории нашей страны в связи с вторжением российских агрессоров, изменило нашу жизнь настолько, что некоторые привычные вещи стали для многих непонятными. Полезные ссылки от Елены Зеленской помогут вам найти ответы на многие болезненные вопросы в это тяжелое для всех нас время.

Во время российского нашествия украинцы сплотились как никогда. Помогают друг другу во всем: продуктами питания, лекарствами, подвозят друг друга, куда надо, и денег не берут. Волонтерские группы создают сервисы, с помощью которых можно предоставить запрос о помощи или же предложить свои услуги.

Источник: Елена Зеленская