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Факты / Украина

Выплата пенсий, помощь беженцам и аудиокниги: 23 полезные ссылки от Елены Зеленской

Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
олена зеленська

Военное положение, введенное на территории нашей страны в связи с вторжением российских агрессоров, изменило нашу жизнь настолько, что некоторые привычные вещи стали для многих непонятными. Полезные ссылки от Елены Зеленской помогут вам найти ответы на многие болезненные вопросы в это тяжелое для всех нас время.

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Во время российского нашествия украинцы сплотились как никогда. Помогают друг другу во всем: продуктами питания, лекарствами, подвозят друг друга, куда надо, и денег не берут. Волонтерские группы создают сервисы, с помощью которых можно предоставить запрос о помощи или же предложить свои услуги.

Источник: Елена Зеленская

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