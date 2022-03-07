Зарабатывали на эвакуации женщин и детей: Укрзализныця уволила двух проводников-взяточников

Укрзализныця публично уволила двух проводников, требовавших у пассажиров эвакуационных поездов деньги за проезд. Накануне было установлено, что проезд в эвакуационных поездах Украины — бесплатный.

Инцидент произошел на поезде №36 Одесса – Перемышль. Все материалы Укрзализныця уже передала правоохранителям.

– Силами внутренней службы безопасности УЗ поймали двух проводников Равнистова К.Е. и Песчанского И.М. на получении с беженцев платы за проезд в размере 1500 грн на поезде №36 Одесса – Перемышль, – сообщил председатель правления УЗ Александр Камышин.

По его словам, о подобных случаях с первых дней агрессии РФ в Украине он уже слышал, но никаких подтверждений не было. Настоящих героев-железнодорожников 10 суток мотивируют работать не деньги, а желание спасти людей от бедствий войны.

– Это первый подтвержденный и раскрытый случай. Я знаю железнодорожников – это единичные случаи, но они бросают тень на всех героев, которые вывозят людей из-под обстрелов, – написал председатель правления Укрзализныци.

Александр Камышин призвал всех нуждающихся в эвакуации украинцев ни в коем случае не предлагать и не соглашаться “отблагодарить” проводников за место в поезде: он есть и должен оставаться бесплатным и доступным для всех желающих.