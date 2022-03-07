Глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий считает Ахтырку городом-героем.

Глава области поражен тем, насколько достойно держится община Ахтырки, ее мирные жители, став заложниками российской агрессии.

– Лично я считаю, что Ахтырка – город-герой! А ее руководитель, Павел Кузьменко, который днем ​​спасает город, а ночью – оперирует людей (по специальности он врач), – настоящий супергерой и заслуживает самых высоких наград! – подчеркивает Дмитрий Живицкий.

Сейчас в Ахтырке разрушена ТЭЦ, город полностью остался без тепла.

6 марта российские самолеты разбомбили там склады с продуктами питания и стройматериалами, а также стоянку бензовозов.

– Российская армия делает все, чтобы превратить наши города и села в ад, где невозможно жить, – констатирует глава Сумской облгосадминистрации.

Заслуживает самых высоких наград – Сумская ОГА об Ахтырке / 16 фотографий

6 марта президент Украины Владимир Зеленский присвоил почетное отличие Город-герой Украины Волновахе, Гостомелю, Мариуполю, Харькову, Херсону, Чернигову.

Таким образом, глава государства отметил подвиг, массовый героизм и стойкость, которую граждане проявили в защите своих городов при отпоре вооруженной агрессии Российской Федерации.

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Источник: Дмитрий Живицкий

Фото: Дмитрий Живицкий