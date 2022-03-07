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Факты / Украина

Заслуживает самых высоких наград – Сумская ОГА об Ахтырке

Татьяна Забожко редактор ленты
Охтирка

Глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий считает Ахтырку городом-героем.

Глава области поражен тем, насколько достойно держится община Ахтырки, ее мирные жители, став заложниками российской агрессии.

– Лично я считаю, что Ахтырка – город-герой! А ее руководитель, Павел Кузьменко, который днем ​​спасает город, а ночью – оперирует людей (по специальности он врач), – настоящий супергерой и заслуживает самых высоких наград! – подчеркивает Дмитрий Живицкий.

Сейчас в Ахтырке разрушена ТЭЦ, город полностью остался без тепла.

6 марта российские самолеты разбомбили там склады с продуктами питания и стройматериалами, а также стоянку бензовозов.

– Российская армия делает все, чтобы превратить наши города и села в ад, где невозможно жить, – констатирует глава Сумской облгосадминистрации.

Охтирка
Міський голова Охтирки Павло Кузьменко
Охтирка
Охтирка
Охтирка
Охтирка
Охтирка
Охтирка
Охтирка
Охтирка
Охтирка
Охтирка
Охтирка
Охтирка
Охтирка
Охтирка
Охтирка
Міський голова Охтирки Павло Кузьменко
Охтирка
Охтирка
Охтирка
Охтирка
Охтирка
Охтирка
Охтирка
Охтирка
Охтирка
Охтирка
Охтирка
Охтирка
Охтирка
Охтирка
Заслуживает самых высоких наград – Сумская ОГА об Ахтырке / 16 фотографий

6 марта президент Украины Владимир Зеленский присвоил почетное отличие Город-герой Украины Волновахе, Гостомелю, Мариуполю, Харькову, Херсону, Чернигову.

Таким образом, глава государства отметил подвиг, массовый героизм и стойкость, которую граждане проявили в защите своих городов при отпоре вооруженной агрессии Российской Федерации.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Дмитрий Живицкий

Фото: Дмитрий Живицкий

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