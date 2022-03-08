Сегодня, 8 марта, должен заработать гуманитарный коридор для города Сумы. Об этом на брифинге сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

По ее словам, стороны договорились о начале режима тишины в 9.00. Поэтому гуманитарный коридор должен работать с 9.00 до 21.00.

– Этот факт официально согласован Минобороны РФ в соответствующем письме к Международному комитету Красного Креста. То есть документальное подтверждение имеет и Красный Крест, и мы как сторона, с которой согласовывали открытие гуманитарного коридора, — заявила она.

По ее словам, маршрут гуманитарного коридора один для эвакуации людей:

Сумы — Голубовка — Лохвица — Лубны — Полтава

Ирина Верещук подчеркнула, что никакие другие маршруты не согласовывались! Также она добавила, что российская сторона уже запланировала срыв работы гуманитарных коридоров и готовит манипуляции по маршруту, чтобы заставить людей поехать другим путем – несогласованным и опасным.

В то же время украинская сторона требует выполнить обещание, которое зафиксировано документально. По словам Ирины Верещук, речь идет об эвакуации из города Сумы в Полтаву гражданских жителей и иностранных студентов, в частности граждан Республики Индия и Китайской Народной Республики.

Также речь идет о доставке “зеленым” коридором в Сумы гуманитарных грузов: продуктов питания и крайне необходимых лекарств.

Ирина Верещук подчеркнула, что по всему маршруту должны быть убраны любые преграды для движения соответствующих колонн. По ее словам, колонна с гуманитарными грузами будет двигаться в Сумы по маршруту Лохвица — Андрияшевка — Ромны — Недригайлов — Сумы.

Реальная остановка огня в рамках маршрута гуманитарного коридора станет основой для оповещения населения о возможности эвакуироваться. Договорено, что в 10.00 первая колонна должна начать движение из города Сумы. Также вслед за колонной будет двигаться гражданское население на собственном транспорте.

Министр добавила, что украинская сторона направила российской и Красному Кресту разработанные маршруты для гуманитарных коридоров Волноваха – Запорожье, Мариуполь – Запорожье, Киев и Киевская область в направлении Западной Украины, а также Харьков и Харьковская область в направлении Западной Украины.