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Факты / Украина

Борис Джонсон: Мы стоим с народом Украины против агрессии Путина

Олег Аверин журналист раздела Lifestyle

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опубликовал видео, на котором он вместе с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и премьер-министром Нидерландов Марком Рютте выражают слова поддержки Украине в связи с вторжением России.

— Мы стоим вместе с народом Украины перед лицом агрессии, которую они испытывают от рук Владимира Путина и России, – заявил Борис Джонсон.

Встреча премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, премьер-министра Канады Джастина Трюдо и премьер-министр Нидерландов Марка Рютте состоялась в понедельник в Лондоне, на которой политики обсудили ситуацию, которая сейчас сложилась в Украине.

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Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время совместной пресс-конференции с премьерами Нидерландов и Канады заявил, что Страны Евросоюза не могут остановить потребление российского газа и нефти.

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