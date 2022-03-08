Бои за освобождение Украины от российских захватчиков (онлайн)
Украина с 24 февраля отражает массированную атаку российских войск. Из-за войны РФ против Украины наши города поддаются ракетным ударам. Цель номер один для врага – Киев. Бои ведутся и в других городах.
О ситуации на границах и боевых действиях на территории Украины – в текстовом онлайне на Фактах ICTV.
В Василькове воздушная тревога!
В Херсоне раздаются взрывы!
Ахтырка внимание! Угроза авиаудара – всем в укрытие!
Российские захватчики продолжают обстреливать Мариуполь, в разрушениях от вражеского огня все районы. Город до сих пор без освещения, воды, газа и связи.
– Не осталось улиц без разбитых окон, уничтоженных квартир или даже домов. Сложно сказать и на счет жертв от российской агрессии, ведь тела погибших соседи хоронят прямо во дворах жилого сектора, — сообщили в Национальной гвардии Украины.
Около 20.20 в результате двух авиаударов произошло попадание в нефтебазу в городе Житомир и пгт. Черняхов.
В Житомире возникло возгорание резервуара емкостью 10 куб. Предварительно жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 20 человек и 4 единиц техники ГСЧС.
В пгт. Черняхов произошло возгорание двух полупустых резервуаров (емкость уточняется). Из рядом расположенных частных жилых домов проведена эвакуация жильцов. Предварительно жертв и пострадавших нет. К тушению привлечено 24 человека и 5 ед. техники ГСЧС.
Российские войска захватили городскую телебашню и башни радиосвязи в Мелитополе Запорожской области. В результате военных действий в городе разрушено более 90 домов.
– Городская телебашня и башни радиосвязи находятся под контролем оккупантов, соответственно, не под контролем нашего государства. И все то, что сегодня вещается как по радио, так и по телевидению, я ставил бы под сомнения. Прошу вас обратить на это внимание, – сообщил мэр Иван Федоров.
Силы обороны продолжают вести оборонную операцию в пределах Южной, Восточной и Северной операционных зон, Объединенные силы – в восточной части Донецкого операционного района. Продолжается охрана важных районов и путей передвижения, оборона Киева.
— Оккупанты опрокидывают авиационные подразделения на территорию Беларуси с целью нанесения ракетно-бомбовых ударов по крупным городам Украины и промышленной инфраструктуре. В населенном пункте Мила Киевской области подразделение из кадыровских наемников производит обстрелы мирного населения, — сообщили в Министерстве обороны Украины.
Мэр Ирпеня Игорь Маркушин заявил, что город еще не полностью захватил российский агрессор.
– Часть Ирпеня действительно захватили российские захватчики, но часть Ирпеня бьется и не сдает свои позиции! Хочу, чтобы все понимали – это официальная информация, – сказал Маркушин.
Глава Николаевской ОГА Виталий Ким заявил, что украинские военные успешно отбили Николаевский аэропорт.
Он добавил, что удалось отразить атаки и по другим направлениям.
Глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким сообщил, что враг зашел в аэропорт Николаева. В настоящее время врага пытаются выбить оттуда.