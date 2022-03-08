Служба безопасности Украины опубликовала видео с двумя российскими пленными, которые рассказали, что вынуждены были несколько суток бродить в украинских лесах, а потом просто сдаться местным жителям.

Военнослужащие государства-агрессора рассказывают, что никакой поддержки от своего командования у них не было, ночевали в лесах и на фермах.

— Я ехал третий в колонне. И первую машину в колонне резко подорвали. Мы все выскочили из машин, легли вдоль дороги. Потом взорвали вторую машину, — сказал задержанный.

По его словам, все российские военнослужащие начали разбегаться.

— Я, старшина мой и еще двое контрактников из моего полка — мы побежали в сторону населенного пункта. Там взяли у дедушки машину и поехали. Через минут пять нас снова обстреляли. Выскочили, убежали в лес. В лесу были до темноты, — рассказал российский военный.

Далее они вышли на свиноферму, где переночевали, а потом пошли бродить по полям и лесам. В итоге вышли в село Камыши, где шли огородами.

Там встретили местного жителя, подняли руки и решили ему сдаться. Российские военные сдали местным оружие, бронежилеты, шлемы.

По словам другого российского военного, изначально им якобы сказали, что они едут к украинской границе на три дня. Ночью с 23 на 24 февраля их техника заехала на территорию Украины. После чего российские танки стали обстреливать мирных жителей.

Он также рассказал, что у них заглохла БРМ. Стали просить своих помочь, но те отказались и убежали. Экипаж БРМ решил уйти в лес, где провел 3-4 дня, после чего их нашли местные жители.

Ранее в СБУ рассказали, что среди военных Российской Федерации дезертирство становится массовым. Российские захватчики бегут из войска уже по дороге в Украину.