Экономика РФ уже дала трещину – Байден

Президент США Джо Байден во время объявления о новом пакете санкций против Российской Федерации за войну против Украины сообщил, что экономика РФ уже дала трещину.

– В ответ на российскую агрессию мы ввели самый большой пакет экономических санкций. И в результате российская экономика уже дала трещину – на 50% упал курс рубля, 1 рубль стоит меньше одного американского цента, – сообщил Байден.

Он добавил, что Центральный банк России пытается поддержать стоимость рубля, но он не может этого сделать.

Президент США подчеркнул, что Запад ограничивает доступ россиян к высоким технологиям, возможностям проводить бизнес с остальным миром.