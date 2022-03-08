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Факты / Украина

Эвакуация из Запорожья: расписание и рейсы поездов на 7 марта 2022 года

Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
біженці

Укрзализныця опубликовала список эвакуационных поездов из Запорожья на 8 марта 2022.

  • 07:59 — №088 Ковель — Запорожье
  • 07:59 — №086 Львев — Запорожье
  • 08:16 — №38 Киев — Запорожье
  • 12:20 — №223 Запорожье — Львов
  • 14:00 — №227 Запорожье — Ковель
  • 14:45 — №004 Запорожье – Ужгород
  • 16:05 — №068 Запорожье — Львов
  • 16:05 — №088 Запорожье — Ковель
  • 21:38 — №038 Запорожье — Киев
  • 22:26 — №070 Львов — Запоріжжя
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Укрзализныця назначила несколько дополнительных поездов для эвакуации на 8 марта 2022:

  • 901/902 Запорожье — Хелм, 19 вагонов, 11:00
  • 223/224 Запорожье — Львов, 17 вагонов, 12:20
  • 227/228 Запорожье — Ковель, 19 вагонов, 14:00

Для украинцев, которые эвакуировались или хотят выехать из городов, где идут активные боевые действия, Факты ICTV собрали всю необходимую информацию в спецтеме Помощь. Здесь вы найдете информацию о том, как выехать за границу, где получить гуманитарную помощь, как помочь беженцам и ВСУ.

Источник: Укрзализныця

Фото: Depositphotos

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