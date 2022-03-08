Укрзализныця опубликовала список эвакуационных поездов из Запорожья на 8 марта 2022.

07:59 — №088 Ковель — Запорожье

07:59 — №086 Львев — Запорожье

08:16 — №38 Киев — Запорожье

12:20 — №223 Запорожье — Львов

14:00 — №227 Запорожье — Ковель

14:45 — №004 Запорожье – Ужгород

16:05 — №068 Запорожье — Львов

16:05 — №088 Запорожье — Ковель

21:38 — №038 Запорожье — Киев

22:26 — №070 Львов — Запоріжжя

Укрзализныця назначила несколько дополнительных поездов для эвакуации на 8 марта 2022:

901/902 Запорожье — Хелм, 19 вагонов, 11:00

223/224 Запорожье — Львов, 17 вагонов, 12:20

227/228 Запорожье — Ковель, 19 вагонов, 14:00

Для украинцев, которые эвакуировались или хотят выехать из городов, где идут активные боевые действия, Факты ICTV собрали всю необходимую информацию в спецтеме Помощь. Здесь вы найдете информацию о том, как выехать за границу, где получить гуманитарную помощь, как помочь беженцам и ВСУ.