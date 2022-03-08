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Факты / Украина

Эвакуация из Днепра: расписание и рейсы поездов на 8 марта 2022 года

Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
потяги в Україні

Укрзализниця опубликовала список эвакуационных поездов из Днепра на 7 марта 2022 года.

  • 05:00 — №38 Киев — Запорожье
  • 06:23 — №796 Днепр — Харков
  • 12:00 — №201 Днепр – Львов
  • 14:00 — №732 Днепр – Львов
  • 15:00 — №212 Днепр — Трускавець
  • 16:39 — №6 Запорожье — Ужгород
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Укрзализныця назначила несколько дополнительных поездов для эвакуации на 8 марта 2022 года:

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Источник: Укрзализныця

Фото: Depositphotos

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