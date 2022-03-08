Укрзализниця опубликовала список эвакуационных поездов из Днепра на 7 марта 2022 года.

05:00 — №38 Киев — Запорожье

06:23 — №796 Днепр — Харков

12:00 — №201 Днепр – Львов

14:00 — №732 Днепр – Львов

15:00 — №212 Днепр — Трускавець

16:39 — №6 Запорожье — Ужгород

Укрзализныця назначила несколько дополнительных поездов для эвакуации на 8 марта 2022 года:

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