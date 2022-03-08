Укрзализныця опубликовала список эвакуационных поездов из Киева на 9 марта 2022.
- 01:00 — “Интерсити+” Дарница — Харков
- 06:23 — №142 Львов — Лиман
- 06:23 — №114 Львов — Лиман
- 07:00 — №722 Дарница — Харков
- 07:00 — №732 Дарница — Днепр
- 08:00 — №705 Дарница — Львов
- 12:06 — №45 Ужгород — Лиман
- 13:34 — №114/142 Лиман — Львов
- 14:07 — №749 Киев — Ивано-Франковск
- 14:25 — №769 Киев — Каменец-Подольский
- 15:02 — №55 Киев — Рахов
- 17:00 — №743 Киев — Львов
- 17:12 — №13 Киев — Солотвино
- 17:42 — №792 Киев — Кременчуг
- 17:42 — №790 Киев — Кропивницкий
- 18:30 — №81 Киев — Ужгород
- 19:06 — №44 Киев — Ивано-Франковск
- 19:48 — №95 Киев — Рахов
- 20:05 — №29 Киев — Ужгород
- 20:12 — №49 Киев — Трускавец
- 20:21 — №59 Киев — Чоп
- 20:21 — №57 Киев — Ворохта
- 21:07 — №38 Киев — Запорожье
- 21:15 — №105 Киев — Одесса
- 21:22 — №97 Киев — Ковель
- 22:03 — №149 Полтава — Черновцы
- 22:10 — №17 Харков — Ужгород
- 22:22 — №7 Киев — Черновцы
- 22:37 — №91 Киев — Львов
- 22:47 — №46 Лиман — Ужгород
- 23:46 — №771 Киев — Хмельницький
Напоминаем, что со ст. Чоп к ст. Захонь (Венгрия) в течение дня с интервалом через 3 часа будут курсировать 9 пар поездов.
Для украинцев, которые эвакуировались или хотят выехать из городов, где идут активные боевые действия, Факты ICTV собрали всю необходимую информацию в спецтеме Помощь. Здесь вы найдете информацию о том, как выехать за границу, где получить гуманитарную помощь, как помочь беженцам и ВСУ.