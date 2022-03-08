На Севере и Востоке Украины российский агрессор все чаще прибегает к мародерству и насильственным действиям, а на Юге – к психологической борьбе.

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, на временно занятых территориях в Харьковской, Сумской, Черниговской и Киевской областях широко фиксируются факты грабежей, насильственных действий в отношении местных жителей.

Российские военные захватывают гражданские помещения, используют сельскохозяйственные ангары для стоянки военной техники, обустраивают огневые позиции в густонаселенных районах и объектах гражданской инфраструктуры.

Между тем, на территориях Херсонской и Николаевской областей для воздействия на местное население оккупанты используют подразделения психологической борьбы.

– По имеющейся информации, там создано до 10 тактических групп психологической борьбы с задачами проведения пропагандистской работы с местным населением, – отмечают в Генштабе ВСУ.

Оккупанты запугивают население северной части временно оккупированной территории АР Крым наступлением Вооруженных сил Украины.

Кроме того, ФСБ создает оперативные группы для работы с населением, в частности для выявления сопротивления.

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