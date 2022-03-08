Руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий продемонстрировал колонны уничтоженной вражеской техники на территории региона.
Одну из колонн в частности уничтожил беспилотник Bayraktar.
– Кто пришел на нашу землю с войной, тот на ней и погибнет! Слава ВСУ и всем причастным! – прокомментировал руководитель облвойскадминистрации.
Одну из колонн техники уничтожили под Сумами.
– Держим оборону! – написал Дмитрий Живицкий.
Ситуация в области остается сверхсложной. Вечером 7 марта артиллерия разбомбила Ахтырку.
После 23.00 на жилые кварталы города Сумы и района российские вражеские самолеты сбросили авиабомбы.
Есть погибшие и травмированные. Среди пострадавших – дети.
– О какой войне и каких правилах вообще может идти речь, когда российская армия убивает, уничтожает, сбрасывает бомбы на мирное гражданское население?! Гибнут дети… – добавил руководитель Сумской областной военной администрации.
Всего в Сумском районе за сутки в бою погибли четверо молодых бойцов теробороны.
Тростянец в настоящее время является единственным городом области, оккупированным русскими войсками. Однако глава общины Юрий Бова и все заместители находятся на местах и продолжают выполнять должностные обязанности.
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Источник: Дмитрий Живицкий
Фото: Дмитрий Живицкий