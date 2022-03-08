Руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий продемонстрировал колонны уничтоженной вражеской техники на территории региона.

Одну из колонн в частности уничтожил беспилотник Bayraktar.

– Кто пришел на нашу землю с войной, тот на ней и погибнет! Слава ВСУ и всем причастным! – прокомментировал руководитель облвойскадминистрации.

Одну из колонн техники уничтожили под Сумами.

– Держим оборону! – написал Дмитрий Живицкий.

Держим оборону: в Сумской области показали колонны уничтоженной техники / 3 фотографии

Ситуация в области остается сверхсложной. Вечером 7 марта артиллерия разбомбила Ахтырку.

После 23.00 на жилые кварталы города Сумы и района российские вражеские самолеты сбросили авиабомбы.

Есть погибшие и травмированные. Среди пострадавших – дети.

– О какой войне и каких правилах вообще может идти речь, когда российская армия убивает, уничтожает, сбрасывает бомбы на мирное гражданское население?! Гибнут дети… – добавил руководитель Сумской областной военной администрации.

Всего в Сумском районе за сутки в бою погибли четверо молодых бойцов теробороны.

Тростянец в настоящее время является единственным городом области, оккупированным русскими войсками. Однако глава общины Юрий Бова и все заместители находятся на местах и продолжают выполнять должностные обязанности.

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Источник: Дмитрий Живицкий

Фото: Дмитрий Живицкий