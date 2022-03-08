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Факты / Мир

В Британии одобрили законопроект против грязных денег России

Анастасия Гевко редактор ленты
В Британии одобрили законопроект против грязных денег России

В понедельник, 8 марта, палата общин Британии одобрила новый законопроект, который направлен на борьбу с отмыванием денег, а также на упрощение процесса введения новых санкций против России в связи с ее новым военным вторжением на территорию Украины.

Как сообщает Politico, в британском правительстве заявили, что данный законопроект не позволит богатым россиянам пользоваться Лондоном для отмывания денег, а также – для сокрытия неправомерных доходов.

Этот законопроект приняли по ускоренной процедуре, а 14 марта его отдадут на рассмотрение Палаты лордов и окончательную доработку, которая должна пройти в тот же день.

Уточняется, что закон должен дать британскому правительству возможность введения санкций против значительно большего числа лиц, которые связаны с Кремлем, уже на следующий день после окончательного принятия – 15 марта.

Правящие консерваторы обещали этот закон еще шесть лет назад. Он предоставляет правительству страны дополнительные полномочия для выявления и расследования незаконного обогащения.

Также он предусматривает создание нового реестра собственности, который помешает олигархам отмывать деньги путем покупки недвижимости и другого имущества в Британии.

Теперь иностранные компании, которые захотят завладеть недвижимостью в Британии, должны будут представить своих бенефициаров, а также – зарегистрировать их.

В случае невыполнения этих новых обязательств или же предоставления ложной информации будут введены уголовные или гражданские санкции, включающие в себя заключение на срок до 5 лет или штраф.

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Источник: Politico

Фото: Depositphotos

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