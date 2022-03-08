Всех пленных оккупантов будут держать в одном месте — МВД

Все пленные российские оккупанты будут свозиться и содержаться в одном месте, об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире украинских телеканалов.

— Сейчас у нас есть вопрос, где размещать пленных. Через Министерство юстиции этот вопрос решаем. Все пленные свозятся и будут находиться в одном месте. Очень много пленных образуется, потому что они сами бросают технику. Сдаются нашим силам территориальной обороны, нашим Вооруженным силам, просто людям в селе, которые нам сообщают, что операторы российской техники покидают ее и говорят, что хотят уходить. Многих пленных захватывают Национальная гвардия, Национальная полиция, — рассказал министр.

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Напомним, сегодня стало известно, что Президент Украины Владимир Зеленский отзывает всех украинских миротворцев из всех миссий в мире по обороне государства против российского агрессора.