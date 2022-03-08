Как оказать первую помощь женщине, если у нее начались предродовые схватки в совершенно неприспособленном для родовспоможения месте. Например, дома или в условиях убежища.
На этот вопрос ответили медики на своей странице в Facebook Типовий медик.
— Роды – это естественный процесс. Беременность не пройдет самостоятельно. Надо рожать, — шутливо напомнили они.
И акцентировали: главное – успокоиться.
План действий во время начавшихся родов:
- найти как можно больше полотенец, одеял, чтобы максимально удобно обустроить место, где пройдут роды
- приготовить два-три теплых сухих полотенца для младенца, несколько емкостей с теплой водой и чистые тряпки (порежьте простыни и наволочки)
- по возможности простерилизовать (прокипятить) ножницы
- роженице не следует ложиться на спину, лучше всего ходить
- когда почувствуется сильное давление в области копчика, боль в крестцовой области, чувство, будто хотите в туалет по-большому — это значит, что ребенок опустилась низко в таз.
Медики отмечают, что наименее травматичная для родов позиция та, которую в просторечье называют “раком”, это положение минимизирует шансы разрывов с дальнейшей необходимостью их зашивать. Если в этой позе физически невозможно удержаться, следует занять более удобную позицию.
Министерство здравоохранения Украины подготовило ряд профессиональных рекомендаций на случай, если врачебная помощь в силу сложившейся обстановки в стране может оказаться недоступной. Например, что нужно делать, чтобы самостоятельно снять высокое давление или острую боль в сердце.
Источник: Типовий медик