Как оказать первую помощь женщине, если у нее начались предродовые схватки в совершенно неприспособленном для родовспоможения месте. Например, дома или в условиях убежища.

На этот вопрос ответили медики на своей странице в Facebook Типовий медик.

— Роды – это естественный процесс. Беременность не пройдет самостоятельно. Надо рожать, — шутливо напомнили они.

И акцентировали: главное – успокоиться.

План действий во время начавшихся родов:

найти как можно больше полотенец, одеял, чтобы максимально удобно обустроить место, где пройдут роды

приготовить два-три теплых сухих полотенца для младенца, несколько емкостей с теплой водой и чистые тряпки (порежьте простыни и наволочки)

по возможности простерилизовать (прокипятить) ножницы

роженице не следует ложиться на спину, лучше всего ходить

когда почувствуется сильное давление в области копчика, боль в крестцовой области, чувство, будто хотите в туалет по-большому — это значит, что ребенок опустилась низко в таз.

Медики отмечают, что наименее травматичная для родов позиция та, которую в просторечье называют “раком”, это положение минимизирует шансы разрывов с дальнейшей необходимостью их зашивать. Если в этой позе физически невозможно удержаться, следует занять более удобную позицию.

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Министерство здравоохранения Украины подготовило ряд профессиональных рекомендаций на случай, если врачебная помощь в силу сложившейся обстановки в стране может оказаться недоступной. Например, что нужно делать, чтобы самостоятельно снять высокое давление или острую боль в сердце.

Источник: Типовий медик