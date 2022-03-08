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Факты / Украина

ВСУ провели не менее семи контратак за сутки, бои за Изюм продолжаются — Арестович

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
ВСУ провели не менее семи контратак за сутки, бои за Изюм продолжаются — Арестович

Сообщения о том, что российские войска захватили город Изюм Харьковской области, не соответствуют действительности. Там продолжаются бои.

Вооруженные силы Украины наносят поражение противнику. Об этом на брифинге сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович, отметив, что только за 7 марта ВСУ совершили не менее семи контратак.

– Держится героически Мариуполь. Там была контратака, уничтожили танковую колонну. Держится зона ООС, где одно из воздушно-десантных подразделений Украины уничтожило колонну противника. Харьков входит в контратаку. То есть наша армия хорошо знает, что она делает, – заявил Арестович.

Он также добавил, что российские войска пытались продвигаться в направлениях Киева, Сум, Чернигова, Харькова, Николаева и Запорожья, но понесли потери и получили удары со стороны ракетных и артиллерийских войск, а также авиации Вооруженных сил Украины.

По словам Алексея Арестовича, темпы продвижения врага существенно замедлились. На отдельных направлениях, где агрессор раньше наступал, его силы практически остановлены, а силы, которые продолжают двигаться вперед, делают это малым составом. Они занимаются разведкой и не представляют существенной угрозы.

Алексей Арестович подчеркнул: поскольку российские войска не имеют успеха ни на земле, ни в воздухе, то решили основные усилия направить на информационно-психологические атаки против украинцев. Поэтому задача граждан состоит в том, чтобы держаться и не верить пропагандистским путинским сообщениям.

Вооруженные силы Украины контролируют ситуацию, сбивают самолеты противника, крылатые ракеты и не дают ему закрепиться.

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