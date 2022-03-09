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Факты / Украина

17 раненых, в их числе — роженица: последствия обстрела роддома в Мариуполе

Наташа Тарчевська редактор ленты
17 раненых, в их числе — роженица: последствия обстрела роддома в Мариуполе

Под завалами роддома №2 в Мариуполе нашли 17 человек. С тяжелыми ранениями они были переданы медикам.

Об этом вечером 9 марта официально заявил глава Донецкой военной ОГА Павел Кириленко.

Он также сообщил подробности циничного авиаобстрела роддома в Мариуполе, вокруг которого нет никаких военных объектов или критической инфраструктуры.

По предварительной информации, пострадали 16 человек персонала больницы и одна роженица. Подтвержденных данных о погибших нет.

С момента вторжения путинских войск в Мариуполе погибли уже 1 207 мирных жителей. Количество раненых гораздо больше, и цифра постоянно растет.

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