17 раненых, в их числе — роженица: последствия обстрела роддома в Мариуполе

Под завалами роддома №2 в Мариуполе нашли 17 человек. С тяжелыми ранениями они были переданы медикам.

Об этом вечером 9 марта официально заявил глава Донецкой военной ОГА Павел Кириленко.

Он также сообщил подробности циничного авиаобстрела роддома в Мариуполе, вокруг которого нет никаких военных объектов или критической инфраструктуры.

По предварительной информации, пострадали 16 человек персонала больницы и одна роженица. Подтвержденных данных о погибших нет.

С момента вторжения путинских войск в Мариуполе погибли уже 1 207 мирных жителей. Количество раненых гораздо больше, и цифра постоянно растет.