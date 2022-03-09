Атомщики РФ упорно молчат об опасности захвата украинских АЭС – глава Энергоатома

Российские атомщики должны кричать об опасности в связи с захватом войсками РФ украинских АЭС, но они продолжают упорно молчать, сказал глава Энергоатома Петр Котин в эфире телемарафона.

По его словам, исторически Энергоатом находится под эгидой Московского центра всемирной ассоциации операторов АЭС.

– Его сотрудники сейчас должны просто кричать, что один из их членов попал в такую ситуацию, когда его объекты бомбят, но мы не слышим никаких голосов, – заявил Котин.

Говоря об обесточивании Чернобыльской АЭС, глава Энергоатома отметил, что основная опасность – в отсутствии электроснабжения хранилища отработавшего ядерного топлива ХОЯТ-1 из всех энергоблоков ЧАЭС.

– Оно нуждается в постоянном охлаждении. Там отработана соответствующая схема, охлаждение осуществляется электрическими насосами, – объяснил Котин.

Глава Энегоатома сообщил, что сейчас с россиянами, захватившими станцию, ведутся переговоры о зеленом коридоре для ремонтных бригад Укрэнерго – чтобы они могли устранить повреждения ЛЭП, вернув электроснабжение на ЧАЭС.

Сегодня стало известно о полном обесточивании Чернобыльской АЭС, захваченной российскими войсками. Поскольку боевые действия продолжаются, невозможно начать ремонтные работы и возобновить энергопитание.

Россияне повредили высоковольтную линию 750 кВ ЧАЭС – Киевская, поэтому ее были вынуждены отключить.