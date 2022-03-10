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Эвакуация из Киева: расписание и рейсы поездов на 10 марта 2022

Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
Эвакуация из Киева: расписание и рейсы поездов на 10 марта 2022

Укрзализныця опубликовала список эвакуационных поездов из Киева на 10 марта 2022.

  • 06:23 — №114, 142 Львов — Лиман
  • 07:00 — №722 Дарница – Харьков
  • 07:00 — №732 Дарница — Днепр
  • 08:00 — №705 Дарница – Львов
  • 12:06 — №45 Ужгород – Лиман
  • 13:34 — №114/142 Лиман – Львов
  • 14:07 — №749 Киев – Ивано-Франковск
  • 14:25 — №769 Киев – Каменец-Подольский
  • 15:02 — №55 Киев — Рахов
  • 17:00 — №743 Киев – Львов
  • 17:12 — №13 Киев – Солотвино
  • 17:42 — №792 Киев – Кременчуг
  • 17:42 — №790 Киев – Кропивницкий
  • 18:30 — №81 Киев – Ужгород
  • 19:06 — №44 Киев – Ивано-Франковск
  • 19:48 — №95 Киев — Рахов
  • 20:05 — №29 Киев – Ужгород
  • 20:12 — №49 Киев – Трускавец
  • 20:21 — №59 Киев – Чоп
  • 20:21 — №57 Киев – Ворохта
  • 21:07 — №38 Киев – Запорожье
  • 21:15 — №105 Киев – Одесса
  • 21:22 — №97 Киев – Ковель
  • 21:50 — №15 Харьков — Рахов
  • 22:03 — №149 Полтава – Черновцы
  • 22:22 — №7 Киев – Черновцы
  • 22:37 — №91 Киев – Львов
  • 22:47 — №46 Лиман – Ужгород
  • 23:46 — №771 Киев – Хмельницкий

Полный список эвакуационных поездов в Украине и расписание Укрзализныци.

Для украинцев, которые эвакуировались или хотят выехать из городов, где идут активные боевые действия, Факты ICTV собрали всю необходимую информацию в спецтеме Помощь. Здесь вы найдете информацию о том, как выехать за границу, где получить гуманитарную помощь, как помочь беженцам и ВСУ.

Источник: Укрзализныця

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