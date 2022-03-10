Укрзализныця опубликовала список эвакуационных поездов из Киева на 10 марта 2022.
- 06:23 — №114, 142 Львов — Лиман
- 07:00 — №722 Дарница – Харьков
- 07:00 — №732 Дарница — Днепр
- 08:00 — №705 Дарница – Львов
- 12:06 — №45 Ужгород – Лиман
- 13:34 — №114/142 Лиман – Львов
- 14:07 — №749 Киев – Ивано-Франковск
- 14:25 — №769 Киев – Каменец-Подольский
- 15:02 — №55 Киев — Рахов
- 17:00 — №743 Киев – Львов
- 17:12 — №13 Киев – Солотвино
- 17:42 — №792 Киев – Кременчуг
- 17:42 — №790 Киев – Кропивницкий
- 18:30 — №81 Киев – Ужгород
- 19:06 — №44 Киев – Ивано-Франковск
- 19:48 — №95 Киев — Рахов
- 20:05 — №29 Киев – Ужгород
- 20:12 — №49 Киев – Трускавец
- 20:21 — №59 Киев – Чоп
- 20:21 — №57 Киев – Ворохта
- 21:07 — №38 Киев – Запорожье
- 21:15 — №105 Киев – Одесса
- 21:22 — №97 Киев – Ковель
- 21:50 — №15 Харьков — Рахов
- 22:03 — №149 Полтава – Черновцы
- 22:22 — №7 Киев – Черновцы
- 22:37 — №91 Киев – Львов
- 22:47 — №46 Лиман – Ужгород
- 23:46 — №771 Киев – Хмельницкий
Полный список эвакуационных поездов в Украине и расписание Укрзализныци.
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