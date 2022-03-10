Укрзализныця опубликовала список эвакуационных поездов из Киева на 10 марта 2022.

06:23 — №114, 142 Львов — Лиман

07:00 — №722 Дарница – Харьков

07:00 — №732 Дарница — Днепр

08:00 — №705 Дарница – Львов

12:06 — №45 Ужгород – Лиман

13:34 — №114/142 Лиман – Львов

14:07 — №749 Киев – Ивано-Франковск

14:25 — №769 Киев – Каменец-Подольский

15:02 — №55 Киев — Рахов

17:00 — №743 Киев – Львов

17:12 — №13 Киев – Солотвино

17:42 — №792 Киев – Кременчуг

17:42 — №790 Киев – Кропивницкий

18:30 — №81 Киев – Ужгород

19:06 — №44 Киев – Ивано-Франковск

19:48 — №95 Киев — Рахов

20:05 — №29 Киев – Ужгород

20:12 — №49 Киев – Трускавец

20:21 — №59 Киев – Чоп

20:21 — №57 Киев – Ворохта

21:07 — №38 Киев – Запорожье

21:15 — №105 Киев – Одесса

21:22 — №97 Киев – Ковель

21:50 — №15 Харьков — Рахов

22:03 — №149 Полтава – Черновцы

22:22 — №7 Киев – Черновцы

22:37 — №91 Киев – Львов

22:47 — №46 Лиман – Ужгород

23:46 — №771 Киев – Хмельницкий

Полный список эвакуационных поездов в Украине и расписание Укрзализныци.

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