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Факты / Украина

Иностранные добровольцы смогут получить украинское гражданство

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Иностранные добровольцы смогут получить украинское гражданство

Добровольцы-иностранцы, приехавшие защищать Украину от российского нападения, при желании смогут получить украинское гражданство. Об этом во время телемарафона заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

Он говорит, что количество добровольцев из-за границы растет и добавляет:

Они подписывают соответствующий контракт, получают военный билет, заменяющий им вид на жительство. В дальнейшем, если такие лица из числа иностранных граждан будут заинтересованы в получении украинского гражданства, наше законодательство предусматривает для них такую возможность.

Ранее наши ВСУ публиковали фото первых прибывших иностранных добровольцев.

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Тем временем власти Израиля объявили о предоставлении временного убежища 5 тысячам украинских беженцев, не имеющих еврейских корней, и разрешит 20 тысячам украинцев, находившихся в Израиле до войны, большинство из которых прибыли нелегально и без виз, остаться до окончания боевых действий.

Как пишет NYT, это решение принято на фоне напряженных дебатов в Израиле и за рубежом о том, насколько широко страна должна открыть свои двери для тех, кто бежит от войны.

Фото: Pexels

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