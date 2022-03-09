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Факты / Украина

Минкульт объединился в информационный полк – ₩AW: War Against War

Ольга Тыщук Директор департамента интернет-проектов Starlight News
Минкульт объединился в информационный полк – ₩AW: War Against War

Министерство культуры и информационной политики Украины совместно с украинскими креативщиками и журналистами объединились в информационный полк ₩AW: War Against War. Об этом сообщила пресс-служба МКИП.

Эти информационные войска будут создавать видео и тексты на разных языках, которые будут рассчитаны на разную аудиторию: мир, Украина, Россия.

Волонтеры из разных сфер создают и генерируют огромное количество информации для украинцев. Таким образом они усиливают информационное сопротивление Украины и показывают правду миру.

Сейчас каждый ролик или фото – это поднятие боевого духа и доказательная база против преступных действий России в отношении Украины.

— Мы должны увеличивать их количество, чтобы не оставить врагу ни единого шанса на пропагандистскую ложь, – говорится в сообщении.

Деятельность ₩AW авторизована офисом президента и МКИП, поэтому вся информация на их ресурсах не может содержать ложных обращений или пропаганды.

Ткаченко призвал украинцев распространять ролики и тексты на всех доступных площадках.

Где можно подписаться:

Кроме того, есть контактная форма для всех, у кого имеется возможность способствовать дистрибуции видеоконтента: https://forms.gle/hjJLVWzqJb8bfV1H6

А также контактная форма для креативных команд, желающих сотрудничать с ₩AW: https://forms.gle/JqhNCoFSzMhMRtyK6

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