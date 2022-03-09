На захват Харькова военным РФ дали три дня, было разрешение стрелять по мирным людям

Один из первых российских пленных признался, что ехал не “на учения”, как ранее утверждали российские захватчики, а на войну против Украины.

Он рассказал, что на границу с нашей страной прибыл 24 февраля примерно в 05.00. На вопрос, какая задача была у российских военных, пленник ответил:

– Была команда захватить город Харьков, оккупировать все основные дороги, перекрыть выходы гражданских и занять город. Также разрешили открывать огонь по мирному населению и всем жителям города. Был приказ обстреливать гражданское население и жилые объекты. Харьков планировали взять за три дня. После взятия города была команда наступать и установить контроль в других украинских городах.

По словам пленного российского захватчика, его командование говорило, что солдаты едут якобы как “миротворцы, чтобы освободить Украину от нацистов”.

Но сейчас из целого взвода захватчиков выжил только офицер, который дал показания, и один из солдат. И только потому, что они сдались в плен.

Ранее еще один пленный российский техник рассказал, что среди военных РФ дезертирство становится массовым. По его словам, российские захватчики бегут из войск уже по дороге в Украину.