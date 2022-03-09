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Факты / Украина

Обстрелы не прекращались: войска РФ сорвали эвакуацию мирных жителей Изюма

Наташа Тарчевська редактор ленты
Обстрелы не прекращались: войска РФ сорвали эвакуацию мирных жителей Изюма

Путинские войска сорвали эвакуацию мирных жителей Изюма Харьковской области. За день из 5 тыс. человек украинские защитники смогли эвакуировать около 250 человек.

Об этом вечером 9 марта официально заявил глава Харьковской военной ОГА Олег Синегубов.

— Эвакуация людей из Изюма фактически сорвана из-за несоблюдения условий российской стороной. Весь день в городе продолжаются обстрелы. Десятки автобусов, выехавших за жителями, так и не попали в город, – написал он.

Олег Синегубов подчеркнул, что все 250 эвакуированных лиц находятся в украинском Славянске. На вечер 9 марта в Изюме без еды, воды и тепла остаются более 5 тыс. мирных жителей.

— Отсутствует электричество, газ, тепло, вода. В Изюме не работает мобильная связь, интернет, радио/ТВ. Местные власти ездили по хранилищам, чтобы известить людей об эвакуации, — подчеркнул глава ОГА.

Циничные действия путинских захватчиков Олег Синегубов назвал террором. Кроме целенаправленного срыва эвакуации в Изюме, российские агрессоры продолжают блокировать оказание любой гуманитарной помощи в город.

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