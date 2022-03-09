Советник руководителя Офиса Президента Украины Владимира Зеленского в интервью Юлие Латыниной поделился информацией, о том, какие варианты военного вторжения России на территорию Украины рассматривало руководство нашего государства.

— Мы понимали все риски, которые возникают, мы просто думали о двух вещах: первое – что господин Путин более трезво оценивает нашу боеготовность и свою боеготовность, и поэтому, если и будут боевые действия, то они будут развернуты на плацдарме Донецк-Луганск и так далее, с учетом всего, ну, возможно, будет частично захвачен юг Украины, потому что с Крыма достаточно легко логистически доставлять сюда ударные свои батальоны и так далее, это первая причина. Читайте Зеленский: мир готовит план Маршалла для Украины и не верит в будущее России

Вторая причина, в течении полугода нагнеталась атмосфера война, война, война, особенно это делали наши партнеры. Это существенно отражалось на нашей экономике, то есть мы могли и без войны, если бы вот это продолжалось еще дальше, просесть очень существенно в экономическом плане, и у нас началась бы безработица, у нас бы резко просел курс национальной валюты, мы бы потеряли ВВП и так далее, и тому подобное, — рассказал Михаил Подоляк.

Напомним, накануне Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил о завершении украино-российских переговоров 7 марта.