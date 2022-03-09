На 14-е сутки войны России против Украины на Северном и Северо-Западном направлениях продолжается ведение боевых действий в Полесском и Волынском операционных районах, а также вдоль участка государственной границы Украины и в районах населенных пунктов Нежин, Иваница, Тростянец, продолжается оборона Чернигова.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. Оборона Киева отбивает наступление противника, наносит огневое поражение его наступательным группировкам и устойчиво удерживает определенные рубежи.

На Южном направлении украинские защитники прикрывают государственную границу и морское побережье, охраняют и обороняют аэродромы и объекты критической инфраструктуры. На других направлениях наши военные проводят стабилизационную операцию и выполняют задачи территориальной обороны.

Между тем Воздушные силы отбивают ракетно-бомбовые удары врага и прикрывают в воздухе важные объекты инфраструктуры Украины и группировки войск.

По имеющейся информации, в связи с многочисленными потерями личного состава агрессор продолжает проводить скрытую мобилизацию под видом учебного собрания на временно оккупированной территории Крыма, в Краснодарском крае и отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Враг активизировал набор добровольцев для войны на территории Украины.

Кроме того, зафиксированы случаи отчисления юношей призывного возраста из вузов РФ, чтобы пополнить резерв армии захватчиков.

В Генштабе отмечают, что враг не исключает возможности привлечения к войне против Украины военнослужащих непризнанной приднестровско-молдавской республики в количестве до 800 человек, однако морально-психологическое состояние данного личного состава остается на низком уровне.

В то же время в украинском Бердянске российские захватчики начали распространять пропагандистские материалы, направленные на дискредитацию военно-политического руководства Украины.

В населенных пунктах Черниговской области, временно занятых российскими войсками, враг, нарушая нормы Международного гуманитарного права, продолжает скрывать вооружение и военную технику среди жилых домов и в помещениях сельскохозяйственных объектов.

Агрессор использует сеть больниц для оказания медицинской помощи раненому личному составу, выводит из строя башни сотовой связи. А в Херсонской области российские военные, переодетые в гражданскую одежду, выдвигались в направлении города Николаев.

Однако, по имеющейся информации, среди личного состава захватнических войск распространяются панические настроения из-за огромных потерь в живой силе и технике.