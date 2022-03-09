РФ раскручивает об Украине три линии распространения фейков – Лещенко

Советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко рассказал о трех магистральных линиях распространения дезинформации, которую взяла на вооружение пропагандистская машина Кремля.

По его словам, Россия пытается разыграть как минимум три карты.

– Первая карта – это дискриминация по расовому признаку, антисемитизм, расизм в Украине. Одним из проявлений этого стала публикация на одном малоизвестном сайте о том, что якобы украинские евреи вынуждены бежать, в частности из Житомира, поскольку на них нападают, но не со стороны государства-агрессора, а местной украинской общины. Это абсолютный фейк. Опровержение сделали глава еврейской общины города и раввин, – сказал Лещенко.

Второй фейк, как отметил Лещенко, касается того, что Украина якобы разрабатывала ядерную программу и собиралась восстановить ядерное оружие, и именно этим оправдывают захват наших атомных электростанций.

Третий фейк, распространяемый в российских СМИ, о том, что Украина якобы разрабатывала биологическое оружие, и на нашей территории существовали специальные секретные лаборатории.

– У российской пропаганды есть два источника происхождения этих лабораторий. Одни называют Госдеп США, а другие – Пентагон. К сожалению, это вранье уже распространяют даже официальные лица российской дипломатической службы. Мы в очередной раз подчеркиваем – на территории Украины никогда не было американских лабораторий, – подчеркнул Лещенко.

Он добавил, что эти фейки распространяются с одной целью – для оправдания войны со стороны России, поэтому призвал весь мир прислушиваться только к правдивым источникам информации.