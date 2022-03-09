Расслабляться еще рано: советник главы МВД о ситуации в Украине

Ночь с 8 на 9 марта прошла в Украине относительно спокойно, особенно по сравнению со многими предыдущими днями. Есть информация, что слышны взрывы в районе Салтовка в Харькове, очень сложная ситуация остается в Мариуполе.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

– Еще очень рано расслабляться. Враг еще силен, он пытается захватить новые города. Российские войска проявляют определенную активность под Киевом, пробуют сконцентрироваться на северном направлении, прорываться в Изюм (Харьковская область). Но в целом ситуация все еще остается достаточно сложной, – объяснил он.

Между тем в Генштабе ВСУ сообщили, что Россия продолжает проводить скрытую мобилизацию под видом учебного собрания на временно оккупированной территории Крыма, в Краснодарском крае и отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Враг активизировал набор добровольцев для войны на территории Украины.

Кроме того, зафиксированы случаи отчисления юношей призывного возраста из вузов РФ, чтобы пополнить резерв армии захватчиков.

Но среди личного состава захватнических войск распространяются панические настроения из-за огромных потерь в живой силе и технике.