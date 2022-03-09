Треть города может остаться без тепла: в Житомире войска РФ обстреляли котельную

Вечером 9 марта путинские захватчики совершили очередную бомбардировку Житомира, попав в жилой дом и котельную. В результате авиаудара часть города может остаться без тепла.

Как сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин, один человек получил серьезные ранения, сейчас его жизнь спасают медики. По предварительной информации, это пожилая женщина.

— “Победа” российской армии – полностью уничтоженный жилой дом, один человек получил ранения. К сожалению, бомба попала в наше предприятие Житомиртеплокоммунэнерго. Это котельная, которая обеспечивает треть города теплом, поэтому могут быть перебои с теплоснабжением. Пока нет подтверждения пострадавшим, – сказал Сергей Сухомлин.

Котельная Житомиртеплокоммунэнерго обеспечивает теплом около 30% города. В результате авиаудара, заявил Сергей Сухомлин, не исключено, что работу ТЭЦ придется временно приостановить.

По словам мэра Житомира, по просьбе украинских защитников коммунальщики также выключили уличное освещение.