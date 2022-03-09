Одесская железная дорога совместно с Дунайским пароходством запускает эвакуационный маршрут Одесса – Тульча (Румыния).

Об этом сообщили в Укрзализныце.

Да. 9 марта в 23.23 с вокзала в Одессе отправится поезд в Измаил с пересадкой на катер в Тульчу. Поезд будет состоять из четырех вагонов.

Прибытие в Румынию ожидается в 10:30.

— В дальнейшем катерные отправления из Измаила в Тульчу будут также выполняться в 14.00-15.30, — говорится в сообщении.

Отмечается, что эвакуационные рейсы бесплатные.

С 9 марта из Словакии в Украину будут ежедневно курсировать пассажирские поезда, которыми будут вывозить беженцев.

Ранее УЗ опубликовала список эвакуационных поездов из Днепра на 9 марта 2022 года.

Также Укрзализныця опубликовала список эвакуационных поездов из Запорожья на 9 марта 2022.